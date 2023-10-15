“الخير كله جاي”.. موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2023 بالمنحة الاستثنائية وأماكن الصرف المتاحة

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر وذلك بعد أن قام مجلس النواب الفترة السابقة الموافقة على منحة الزيادة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على موعد صرف هذه الزيادة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر

يبحث عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف زيادة المعاشات لشهر نوفمبر حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الصادر برقم 148 لسنة 2019 بشأن صرف المعاشات فاته يتم إيداع المعاشات الخاصة بالمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وعلى ذلك فإنه سوف يتم صرف معاش شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لكل من شهر أكتوبر وشهر نوفمبر يوم الأربعاء الموافق واحد من شهر نوفمبر القادم لعام 2023 ميلادي على أن عملية الصرف سوف تستمر لمدة 6 أيام وفقا لصندوق التأمينات الاجتماعية على أن تنتهي عملية صرف المعاشات في يوم الاثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر.

أماكن صرف المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أن هناك عدة أماكن يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاش الخاص بهم من خلالها، وهذه الأماكن تتمثل في كل من الآتي:

من خلال منافذ شركات فوري.

عن طريق المحافظ الإلكترونية التي تتواجد على هواتف أصحاب المعاشات.

من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك.

عن طريق منافذ البريد المصري.

موعد تطبيق العلاوة الاستثنائية على المعاشات

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن موعد تطبيق العلاوة الاستثنائية حيث أعلنت الحكومة المصرية بأنه سوف يتم صرف الزيادة الخاصة بالمعاشات عن شهري أكتوبر نوفمبر بأثر رجعي مع معاشات شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادي وهذا بعد أن يقوم مجلس النواب بالموافقة على هذه الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية.