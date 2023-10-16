يبحث الكثير من المقيمين والوافدين عن رابط وخطوات استخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب 1445 والشروط المطلوبة، حتى يتمكنوا من قيادة سياراتهم الخاصة بحرية تامة دون أن يتعرضوا لعقوبات كثيرة من جانب إدارة المرور السعودية، حيث تقدم إدارة المرور العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، وهذا يأتي لتحقيق مطالبهم وإنجازها بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة وضياع الوقت وتوفير الجهد، وذلك لتيسير الأمور على المقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المملكة واحدة من أفضل الدول في العالم في تسهيل إصدار رخصة القيادة للمواطنين والأجانب.

خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب 1445 والشروط المطلوبة

عندما تقود سيارة بدون رخصة في المملكة العربية، فإنك ستتعرض لعدة غرامات، وأهمها دفع مخالفة مالية من قبل شرطي المرور عند اكتشافه للشخص المخالف وللحصول على رخصة القيادة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول على منصة أبشر.

ثم تحديد خانة إصدار رخصة قيادة.

ثم تحديد موعد لدى إحدى مدارس تعليم القيادة المُتاحة لأداء الاختبار النظري.

ستتلقى إشعارا يؤكد تسجيلك عندما يتم قبول طلبك

يجب أن تقوم وتجتاز ساعات الدراسة والمتطلبات الضرورية، وهذا يشمل إجراء الفحص الطبي في المراكز المعتمدة، بما في ذلك الجوانب النظرية والعملية.

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب 1445

تعتبر رخصة القيادة السعودية للمقيمين هي إحدى الخدمات المقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية للأفراد الأجانب المقيمين على أراضيها، و للحصول على هذه الرخصة يتطلب توافر عدة شروط محددة والتي ستبين في النقاط التالية

أن يكون خالي من الإعاقة والأمراض.

يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول.

أن يسجل في إحدى مدارس تعليم القيادة المنتشرة في المملكة.

يتم تحديد مستوى المتقدم من خلال أداء الاختبار المبدئي في إحدى المدارس التابعة لتعليم القيادة.

في حال وجودها، يطلب من الأشخاص دفع المخالفات المرورية.

أن يكون عمر المقيم المتقدم لطلب رخصة القيادة يجب أن لا يقل عن 18 سنة.

أن لا يكون صدر أي حكم قضائي ضده في جريمة تنتهك الآداب العامة.

أن يكون جواز السفر صالحا لمدة سنتين على الأقل.

القيام بإجراء فحص طبي في مستشفيات أو مراكز طبية معتمدة في المملكة، ويشمل فحص باطنة، وفحص الرؤية وفحص الدم.

أن يقوم المتقدم بدفع رسوم إِصدار رخصة القيادة.

اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سعودية للأجانب 1445

يتطلب الشخص المقيم تقديم العديد من الوثائق الرسمية للحصول على رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الوثائق ما يلي

أصل جواز السفر وصورة منه.

خطاب إثبات تعريف من جهة العمل.

صورة من رخصة القيادة المرورية الوطنية.

نسخة من بطاقة هوية الكفيل.

صورة من الإقامة وإحضار الأصل.

شهادة خبرة في مجال القيادة “إن وجدت”.

6 صور شخصية بمقاس 4×6.

ملف حتى يتم حفظ الأوراق به.

سعر رخصة القيادة في السعودية 1445

تتفاوت أسعار رخص القيادة حسب الفئة التي يطلبها المقيم أو المواطن السعودي، وبالرغم من اختلاف أسعار كل فئة إلا أنها متقاربة وتكون بمتناول الجميع، وحتى لكي لا يحدث أي عملية احتيال على المواطنين، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية التي تتولى إدارة المرور بتوضيح جدول أسعار رخص القيادة في جميع محافظات المملكة والأسعار كالتالي