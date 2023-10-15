رابط اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق موقع نتائجنا

أصبح الكثير من الطلاب والطالبات في محافظات العراق، يتساءل بشكل مكثف عن طريقة تقديم اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، خاصة بعد ظهورها اليوم الأحد عبر موقع نتائجنا وكذلك موقع وزارة التربية العراقية، ولهذا سنوضح لكم في السطور التالية، جميع التفاصيل المتعلقة بتقديم الإعتراض، حتى يتمكن الجميع من الطلبة وأولياء المور من التقديم عليها.

اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أكدت وزارة التربية العراقية، أنه يمكن لجميع الطلاب تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني بداية من غدًا الإثنين بعد دفع رسوم تُقدر بنحو 3000 دينار عراقي، كما في الدور الأول، فضلاً عن أن الرسوم المنوط بها تكون على كل مادة، بحيث يتمكن جميع الطلبة من الحصول على الدرجات النهائية في المادة المراد مراجعتها، وحتى يتمكنوا من التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة بكل سهولة.

تقديم اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي

حتى يُتاح لجميع الطلاب والطالبات، إمكانية تقديم اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، يجب اتباع الخطوات التالية:-