“يلا قدم بصورة البطاقة فقط”.. التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة|| اعرف الشروط وخطوات التسجيل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من تقديم للعمالة الغير منتظمة في مصر كل من المستحقات المالية والحسابات الصحية وكذلك الاجتماعية وذلك من خلال منحة العمالة الغير منتظمة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد من الناحية الاجتماعية، لهذا يرغب عدد كبير من المواطن معرفة طريقة التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة والتي سوف نتحدث عنها في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن كيفية التسجيل في 1000 جنية منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، حيث أنه يمكن للمواطنين التسجيل في هذه المنحة بكل سهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا الدخول على الرابط الخاص للعمالة الغير منتظمة وذلك من خلال النقر على هذا الرابط .

. في حاله عدم امتلاك المواطن حساب فإنه يجب عليه أن يقوم بأنشاء حساب جديد.

يدخل المواطن جميع المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في كل من الرقم القومى، العنوان، رقم الهاتف، و برنت تأمينات.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط على أيقونة حفظ.

كيفية التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة العدل عن المستندات التي يجب على المواطن إحضارها من أجل التقديم في منحة العمالة الغير المنتظمة، والتي تمثلت في الآتي: