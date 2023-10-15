مش زعل ولا حزن من النهارده ” حكومتنا سر سعادتنا ” بامر من الحكومة.. إنخفاض سعر البصل اليوم في جميع الأسواق + أسعار الخضروات والفواكه الآن

سعر البصل اليوم، ما زال الجمهور مهتماً بشدة بسعر البصل لمعرفة ما إذا كانت قيمة هذه السلعة مستقرة في ظل قرارات الحكومة بخفض أسعار السلع، لذا يتصرف المواطنون بحذر ويبحثون عن سعر البصل الحالي، فيما يلي، سنقوم بتقديم سعر البصل الحالي يوم في سوق العبور، وذلك استنادًا إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

سعر البصل في سوق العبور اليوم يتراوح بين 17 و 19 جنيهًا، بينما في المنافذ وفقًا لبوابة الأسعار المحلية لمجلس الوزراء، وصل إلى حوالي 25.23 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم من 4 إلى 8.5 جنيه.

البطاطس من 13 إلى 15 جنيهًا.

الكوسة من 5 إلى 10 جنيها.

الجزر دون عروش من 10 إلى 17 جنيهًا.

فاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي من 2 إلى 3 جنيهات.

الباذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي من 7 إلى 11 جنيها.

الفلفل الرومي صوب من 7 إلى 11 جنيها.

الفلفل الحامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

الفلفـل الحامي صـوب من 9 إلى 19 جنيهًا.

سعر الفلفل الملون في النطاق من 16 إلى 26 جنيها.

ملوخية من 3.5 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.

بامية من 24 إلى 35 جنيهًا.

قلقاس من 7 إلى 10 جنيهات.

البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات.

الثوم من 15 إلى 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

اوضح التجار أن سعر الشمام يتراوح بين 10 جنيهات و 25 جنيهًا، وسعر البرقوق هو 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، وسعر البرتقال أبو سره هو 15 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وسعر الموز يتراوح بين 15 جنيهًا و 20 جنيهًا.

ذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر يبلغ 65 جنيهًا، وسعر التفاح الأحمر يبلغ 90 جنيهًا، وسعر التفاح الأخضر يتراوح بين 80 و 180 جنيهًا. أما سعر الكمثرى فيبلغ 50 جنيهًا، وسعر الكيوي 80 جنيهًا، وسعر الأفوكادو 200 جنيه، وسعر الخوخ 50 جنيهًا.

ورد من مصدر التجار أن سعر التفاح الأخضر يتراوح من 60 إلى 90 جنيهًا، وسعر البرقوق الأسود هو 50 جنيهًا، وسعر التين يتراوح بين 12 و 20 جنيهًا، وسعر الكنتالوب هو 20 جنيهًا.

وقد أشار التجار إلى أن أسعار المانجو تتراوح بين 30 و80 جنيهاً، في حين يبلغ سعر المشمش 40 و45 جنيهاً، وسعر البطيخ 70 جنيهاً في المتوسط. أما سعر الموز البلدي فيتراوح بين 12 و25 جنيهاً.