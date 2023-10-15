قبل خوض مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. فيكتور جوميز نائب رئيس الحكام يغسل حكم المباراة المنتظرة لعدم حدوث كوارث

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، تم وقوع تواصل رسمي في الساعات الأخيرة بواسطة فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة الحكام الجديد، مع حكم مباراة الأهلي وسيمبا، خاصة وأنه يفضل دائمًا التواصل الشخصي مع حكام المباريات الكبيرة منذ توليه منصب نائب رئيس لجنة الحكام.

ماذا حصل بالضبط مع نادي “كاف” في قضية تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا؟

صرح مصدر داخل لجنة حكام “كاف” في حديث خاص لـ “الوطن سبورت”: “حدث تواصل رسمي بين فيكتور جوميز والحكم الموريتاني دحان بيداه، بسبب مباراة الأهلي وسيمبا، بما أنه كان أول حكم يدير لقاءً في بطولة الدوري الأفريقي أمام أعين جياني إنفانتينو ومسؤولي فيفا”.

فيكتور جوميز

وأشار المصدر إلى أن فيكتور جوميز مهتم بتعزيز سلطة الحكم والتحدث معه بشأن أهمية التركيز، خاصة وأن هذه المباراة تستقطب اهتمام الجميع، ويتابع المسؤولون بشكل قوي جميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة في هذه البطولة، ويرغبون في نجاحها لكي يتم تكرارها في الموسم المقبل، تم حضور وفد يمثل “فيفا” مباراة الأهلي وسيبما، تقرر رسمياً حضور وفد كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بقيادة رئيس الاتحاد السويسري جياني إنفانتينو والشركة المسؤولة عن تنظيم البطولة.

بينما سوف يواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في مواجهة مهمة يوم 20 أكتوبر، وسيقام اللقاء الثاني في القاهرة يوم 24 من نفس الشهر.