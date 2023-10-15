“أخيراً الكهربا مش هتقطع تاني”.. موعد انتهاء قطع الكهرباء في جميع المحافظات|| وزارة الكهرباء توضح

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء أزمة قطع التيار الكهربائي، وذلك بعد أن قامت وزارة الكهرباء والطاقة مع بداية فصل الصيف هذا العام بوضع خطة محكمة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال وذلك عن طريق قطع الكهرباء في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بالتناوب، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على موعد انتهاء هذه الأزمة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن الموعد الذي قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتحديدة من أجل انتهاء أزمة قطع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد، لهذا قام السفير نادر سعد الإعلان عن أن عملية انقطاع التيار الكهربائي كانت سوف تستمر لمدة خمسة عشر يوماً من شهر سبتمبر وهذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس التي تسبب في زيادة الضغط على كل من مصادر الغاز والوقود التي تستخدم في محطات توليد الكهرباء لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن عملية انقطاع التيار الكهربائي سوف تستمر حتى يتحسن حاله الطقس وأكد السفير إلى أن الوزارة لم تقوم بتحديد وقت بعينه لانتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي موضحا أن عملية انقطاع الكهرباء سوف تقل بصورة تدريجي مع تحسن حالة الطقس.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتوفير للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: