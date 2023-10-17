ننشر pdf كاملة.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 || دليل الطالب للقبول بالجامعات أحيائي وأدبي عبر وزارة التربية

معدلات القبول في الجامعات العراقية في العام الدراسي 2023/2024، تثير اهتماماً كبيراً لدى الطلاب وأولياء الأمور، إن هذه المعدلات تمثل مفتاح البوابة التي يجب عبورها للخريجين الذين يتطلعون للالتحاق بالتعليم العالي، اختيار التخصص والجامعة المناسبين يمثلان جزءًا بالغ الأهمية في بناء مسار تعليمي ومهني ناجح لذا، نقدم لكم الآن المعلومات الأخيرة والدقيقة التي تقدمها وزارة التعليم العراقية بخصوص معدلات القبول في الجامعات والكليات العراقية للعام الدراسي الحالي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية

باستناد إلى البحث المكثف الذي أجراه العديد من المواطنين للعام الدراسي 2023 – 2024 حول معدلات القبول في الجامعات العراقية والكليات الأهلية في العراق، تم الإعلان عن النتائج المتوقعة على النحو التالي:

في جامعة بغداد:

كلية الطب: 100.92.

كلية طب الكندي: 100.5.

كلية طب الأسنان: 99.05.

كلية الصيدلة: 98.67.

كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات: 95.83

كلية الهندسة قسم الحاسوب: 95.33.

في الفرع الأدبي في جامعة بغداد:

كلية القانون: 92.

كلية العلوم السياسية: 83.

كلية اللغات: 33.

كلية الإدارة والاقتصاد: 33.

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية: 83.

كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال: 83.

كلية الآداب: 5.

كلية الآداب قسم علم النفس: 83.

أما الحدود الدنيا للقبول المركزي في جامعة البصرة:

كلية الطب: 99.67.

كلية طب الزهراء: 99.57.

كلية طب الأسنان: 98.83

كلية الصيدلة: 98.5.

كلية الهندسة قسم الحاسوب: 93.

كلية الهندسة قسم الميكانيك: 90.5.

كلية الهندسة قسم الكيمياوية: 95.33.

كلية الهندسة قسم المواد: 88.33.

كلية العلوم: 82.67.

كلية العلوم قسم الرياضيات: 74.17.

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: 75.

كلية القانون: 82.

كلية التمريض (ذكور): 96.33.

الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العراقية أعلنت أنه سيتم الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تسهيل الحصول على النتائج لكل الطلاب، يجب على الطلاب أيضًا اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بناءً على فهمهم للنسب المطلوبة للقبول في الجامعات العراقية بناءً على معدلات القبول في الجامعات العراقية، يمكن الاطلاع على معدلات الكليات الأهلية في العراق للعام 2023 – 2024 من خلال القيام بالخطوات التالية: