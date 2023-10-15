“إوعى التاجر ينصب عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر أكتوبر 2023 وزارة التموين توضح|| اعرف نصيبك

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية على توفير كل من السلع الغذائية والخبز للمواطنين بسعر مخفض وهذا من أجل رفع مستوى المعيشة ومساعدتهم على أعباء الحياة، حيث يستفاد من هذا الدعم الكثير من المواطنين الذين يرغبون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين والذي سوف نتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال البطاقات التموينية عن نصيب أربع أفراد من التموين، الأمر الذي جعل أن تقوم الوزارة الإعلان عن أن نصيب الفرد الواحد المقيد في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو جرام من السكر وعلى ذلك فإن نصيب أربع أفراد هو عدد 8 كيلو من السكر.

كما يحصل الفرد الواحد على مقدار كيلو واحد من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب عدد 4 أفراد من الرز هو عدد 4 كيلو، في حين يحصل المواطن على زجاجة زيت واحدة ما يعني أن نصيب عدد أربع أفراد من الزيت في بطاقة التموين هو 4 زجاجات.

كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية الحصول على بطاقة التموين إلكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: