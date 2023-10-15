“يا بختهم مش هيدفعوا تاني”.. المصرية للاتصالات تعلن عن فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي وكيفية الاستعلام عن الفاتورة

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات عبر العديد من مواقع التراث الاجتماعي أن هناك فئات معافاة من فاتورة التليفون الأرضي، لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هذه الفئات والتي سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي

انتشر خلال الأيام السابقة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر قيام الشركة المصرية للاتصالات الإعلان عن فئات معافاة من فاتورة التليفون الأرضي لذلك يريد الكثير من المواطنين القانطين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية معرفة هذه الفئات، حيث أوضحت الشركة أن هذه الفئات تشمل المواطنين كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم السبعون عاما بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

قامت الشركة المصرية للاتصالات بالتوفير للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بكل سهولة وذلك عن طريق القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

اولا يقوم المواطن بالدخول علي الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط .

. يقوم المواطن بعد ذلك بالنقر على كلمة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

يدخل المواطن الكود الخاص بالمحافظة التي يتواجد بها.

يقوم المواطن فيما بعد كتابة رقم الهاتف الارضى الخاص به.

بعد أن يقوم المواطن استكمال الخطوات السابقة فإنه يقوم بالنقر على كلمة عرض الفواتير الخاصة بالخط الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي للإنترنت

يستطيع المواطنين دفع فاتورة التليفون الارضي للانترنت بعدة طرق والتي من أبرزها ما يلي: