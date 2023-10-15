“الكل هيبني من تاني”.. رسوم تراخيص البناء الجديدة في المدن والقرى 2023 وأهم المستندات المطلوبة والشروط|| هتبني لأولادك وأحفادك

يستعد مجلس النواب هذه الأيام من إصدار مشروع قانون البناء الموحد لعام 2023 ميلادي وذلك في إطار تطوير القوانين الخاصة بالبناء وتحسين الإجراءات الخاصة به، لهذا يرغب الكثير من المواطنين الراغبين في البناء في كل من المدن والقرى معرفة رسوم تراخيص البناء والاوراق المطلوبة وكذلك الشروط والتي سوف نتحدث عنهم في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

رسوم تراخيص البناء

قام مشروع البناء الجديد تحديد رسوم تراخيص البناء والتي تزداد بنسبة محددة في السنة والتي جاءت على النحو التالي:

دفع كحد أقصى 2000 جنية مصري رسوم تقديم الموافقة على الموقع وتقديم كل من البيانات الاشتراطات التي تلزم المشروعات.

رسوم كل من الفحص والاعتماد والخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم والتي تبلغ قيمتها كحد أقصى 200 ألف جنيه ولا تتجاوز جنيه واحد لكل متر من مساحة الأرض التي تم تخصيصها للمشروع.

زيادة سنوية تبلغ نسبتها نحو 3% على قيمة الرسوم.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل أن يقوم المواطن باستخراج تراخيص البناء في القرى، والتي من أبرزها ما يلي:

إذا كان المواطن يرغب البناء في المدينة فإنه يجب عليه أن يقوم بتسجيل العقد في الشهر العقاري، انا اذا كان البناء في القرية فإنه يكتفي بأن يحضر المواطن صحة توقيع العقد من غير تسجيله في الشهر العقاري.

يشترط أن يكون هناك عقد صحة توقيع.

يجب أن يكون المكان المراد البناء فيه في إطار الحيز العمراني المخصص للبناء.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

يوجد بعض المستندات التي يجب أن يتم إحضارها حتى يتم استخراج تراخيص البناء، وهذه المستندات هي: