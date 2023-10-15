“أصحاب بطاقة التموين افرحوا وهيصوا”.. حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على تموين شهر أكتوبر 2023 وزارة التموين توضح|| ابسط يا عم هتصرف بزيادة
انتشر الأيام السابقة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف زيادة 100 جنية على التموين الخاص بشهر أكتوبر، لهذا يرغب الكثير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الأمر والذي سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على تموين شهر أكتوبر 2023
يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة صرف 100 جنية زيادة على تموين شهر أكتوبر 2023 وهذا بعد أن ذاع خبر قيام وزارة التموين بصرف زيادة على تموين شهر أكتوبر، الأمر الذي جعل على المصيلحي يقوم بالإعلان على إحدى القنوات الفضائية أن ما تم إذاعته ونشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة وأنه ما هو إلا مجرد شائعات وأنه في حالة إصدار مثل هذا القرار فإنه سوف يتم من خلال مجلس الوزراء، وأضاف سيادته أنه يجب على المواطنين التحري في الاخبار التي يتم نشرها هذه الأيام على صفحات التواصل الاجتماعي قبل تصديقها.
موعد صرف السلع الغذائية في التموين
يرغب العديد من أصحاب البطاقات التموينية معرفة الموعد الذي يتم فيه صرف السلع التموينية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين بأسعار مخفضة من تحل مساعدتهم على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع التي تشهدها البلاد هذه الأيام، حيث أوضح على المصيلحي أنه يتم صرف السلع التموينية بداية كل شهر ميلادي.
أسعار السلع التموينية
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية في المنافذ التابعة للوزارة والتي جاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.