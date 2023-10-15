“أصحاب بطاقة التموين افرحوا وهيصوا”.. حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على تموين شهر أكتوبر 2023 وزارة التموين توضح|| ابسط يا عم هتصرف بزيادة

انتشر الأيام السابقة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف زيادة 100 جنية على التموين الخاص بشهر أكتوبر، لهذا يرغب الكثير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الأمر والذي سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على تموين شهر أكتوبر 2023

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة صرف 100 جنية زيادة على تموين شهر أكتوبر 2023 وهذا بعد أن ذاع خبر قيام وزارة التموين بصرف زيادة على تموين شهر أكتوبر، الأمر الذي جعل على المصيلحي يقوم بالإعلان على إحدى القنوات الفضائية أن ما تم إذاعته ونشره على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة وأنه ما هو إلا مجرد شائعات وأنه في حالة إصدار مثل هذا القرار فإنه سوف يتم من خلال مجلس الوزراء، وأضاف سيادته أنه يجب على المواطنين التحري في الاخبار التي يتم نشرها هذه الأيام على صفحات التواصل الاجتماعي قبل تصديقها.

موعد صرف السلع الغذائية في التموين

يرغب العديد من أصحاب البطاقات التموينية معرفة الموعد الذي يتم فيه صرف السلع التموينية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين بأسعار مخفضة من تحل مساعدتهم على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع التي تشهدها البلاد هذه الأيام، حيث أوضح على المصيلحي أنه يتم صرف السلع التموينية بداية كل شهر ميلادي.

أسعار السلع التموينية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية في المنافذ التابعة للوزارة والتي جاءت كما يلي: