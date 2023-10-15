“خلاص هترجع ساعتك 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي|| مجلس الوزارة يوضح

مع ظهور نسمات الهواء الخفيفة هذه الأيام والتي تشير إلى اقتراب فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف يرغب الكثير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وابتداء العمل بالتوقيت الشتوي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي الذي قامت الحكومة المصرية العمل به هذا العام في شهر أبريل السابق وهذا بعد أن توقف العمل به فترة من الزمن، لهذا أعلن مجلس الوزراء الخاضع للحكومة المصرية أن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يستمر حتى يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي والذي يوافق آخر يوم خميس من الشهر نفسه، على أن يتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليلة السادس والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي والذي سوف يتم العمل به لمدة 6 أشهر.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

أوضح مجلس الوزراء أن العمل بالتوقيت الصيفي له الكثير من الفوائد والتي من أهمها:

يقوم بتوفير نحو 10% من كمية استهلاك البلاد للطاقة الكهربائية وذلك في حين وجود ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

ينتج الكثير من الفوائد المادية الناتجة عن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال تشغيل المكيفات خلال ارتفاع درجة حرارة الطقس.

يعمل علي توفير نحو 1% من استهلاك الطاقة الكهربائية حيث أن البلاد توفر من التوقيت الصيفي في السنة الواحدة مبلغ يصل إلى 150 مليون دولار.

تاريخ التوقيت الصيفي

تم العمل أول مرة بالتوقيت الصيفي داخل محافظات جمهورية مصر العربية عام 1940 حيث أنه توقف العمل به عدد من المرات حيث كانت المرة الأولى في عام 1945 ثم تم إصدار قرار من قبل الحكومة العمل به مرة ثانية عام 1957 وذلك بعد مرور 12 عامًا من توقف العمل به،حيث أنه تم إصدار قرار آخر بإيقاف العمل به عام 2016 ليتم العمل به من جديد في شهر أبريل عام 2023 ميلادي.