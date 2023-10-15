“خبر بمليون جنيه افرحوا وهيصوا”.. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 وخطوات الاستعلام عنها

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث جوجل هذه الأيام عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث تعتبر العلاوات الخمس واحدة من أكبر المكافآت التي يحصل عليها موظفي الهيئات الحكومية، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعرف على موعد صرف هذه العلاوات إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أعلنت الهيئات الحكومية المختصة أن الحكومة المصرية ستقوم بإصدار قرار يوضح موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث ان الهيئة أكدت أنه تم بدء العمل بصرف العلاوات الخمس في شهر سبتمبر للعام الماضي ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة الثانية في شهر مارس لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الثالثة في شهر سبتمبر لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الأخيرة في شهر مارس لعام 2025 ميلادي والتي سوف يتم صرفها بعد مرور عامين من ذلك الوقت.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

وفرت الحكومة المصرية لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمسة بكل سهولة وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: