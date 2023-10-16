تنزيلpdf.. كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي

تم الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وبلغ عدد المقبولين 50 ألف جندي، منهم 30 ألف من الذكور و20 ألف من الإناث، وحسب ما تم نشره على موقع وزارة الدفاع العراقية، فإن أسماء المقبولين يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

ويأتي الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي بعد انتهاء عملية التقديم التي استمرت لمدة شهرين، وخلال هذه الفترة تقدم أكثر من 100 ألف شاب وشابة على هذه الوظائف، وبحسب ما تم الإعلان عنه فإن المقبولين سيخضعون لدورة تدريبية لمدة عامين وبعد ذلك سيتم تعيينهم في مختلف تشكيلات وزارة الدفاع العراقية.

شروط القبول في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

أن يكون المتقدم خالياً من الأمراض المزمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية القبول في وزارة الدفاع العراقية يتم بشكل إلكتروني، حيث يتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

أهمية الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 بصفة جندي

يعد الإعلان عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية خطوة مهمة في عملية التطوع، حيث يتيح هذا الإعلان للمقبولين معرفة حظوظهم في الحصول على الوظيفة كما يتيح لهم الاستعداد للدورة التدريبية التي سيخضعون لها.

ويأتي الإعلان عن أسماء المقبولين في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية لتعزيز قوتها العسكرية وقدرتها على حماية الوطن.

أعرب العديد من المقبولين عن سعادتهم بالإعلان عن أسمائهم، وقالوا إنهم يتطلعون إلى الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة العراقية والدفاع عن الوطن.

وأعرب آخرون عن أملهم في أن تتيح لهم هذه الوظيفة فرصة لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير مستقبل أفضل لأسرهم.