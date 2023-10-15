تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات بعد التعديلات الأخيرة

انتشرت قناة مصر أم الدنيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث إنها تعد من أهم القنوات الناقلة للعديد من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، إضافة إلى أن لها دور كبير في نقل مسلسل عثمان وكذلك قيامة ارطغرل، الذي أخذت شهرة كبيرة حينها، مع العلم أن القناة من وقت إلى أخر تقوم بتحديث التردد الخاص بها، لتعمل على إيصال الصورة والصوت بشكل واضح ودقيق طوال الوقت، كما أن لها دور كبير كذلك نقل العديد من المسلسلات والبرامج الرمضانية التي مازالت تتم إعادة إلى الأن.

تردد قناة مصر أم الدنيا

يمكن بكل سهولة القيام بضبط قناة مصر أم الدنيا، وفقًا للبيانات التالية: –

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة هو 11595.

في حين أن معدل الترميز يكون 27500.

معامل الإستقطاب يكون عمودي.

فضلاً عن أن جودة القناة تكون HD.

طريقة ضبط قناة مصر أم الدنيا علي الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بضبط واستقبال التردد الخاص بقناة مصر أم الدنيا على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا للأتي:-