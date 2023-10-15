لينك مظلتي PDF.. تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023، يتزايد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023 من قبل جميع المواطنين بالعراق وخاصة محدودي الدخل الراغبين في الحصول على راتب شهري من الحكومة لتوفير متطلباتهم الاساسية، ويمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر زيارة موقع وزارة العمل العراقية على شبكة الانترنت بسهولة، بعدما تم الانتهاء من أعمال فحص كافة الطلبات المقدمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023

بشكل الكتروني يمكنك تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023 على جهازك في أقل من دقيقة، بعدما قامت الوزارة باستقبال عدد كبير من الطلبات خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين الفقراء الراغبين في الحصول على الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، فالكل يريد الحصول على الدعم لتوفير متطلبات الاسرة، ويمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي:

اولا قم بزيارة موقع منصة مظلتي الرسمية.

الآن ادخل على القسم الخاص بالرعاية والحماية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة اختر كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

الخطوة الرابعة اختر كشوفات الوجبة التاسعة pdf لكي تتمكن من الاطلاع عليها.

الخطوة الخامسة قم باختيار الدفعة الخامسة حتى تظهر لك اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

الخطوة السادسة قم بادخال البيانات الخاصة بك مثل رقم كارت الهوية الوطنية.

الخطوة الاخيرة قم بالنقر على كلمة الاستعلام لتظهر لك جميع الكشوفات.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وحتى تحصل على الرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لابد أن يتوافر بك ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم لا يملك أي أصول أو عقارات.

أن لا يمتلك راتب شهري ثابت أو يتخطى الحد الادنى.

الآن باتباع الخطوات السابق ذكرها يمكنك في ثواني تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf 2023 على جهازك بشكل كامل، ومن ثم البحث عن اسمك وهل تم قبولك للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بعد توافر الشروط بك أم لا.