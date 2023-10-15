“زقطط وهيص لو كنت منهم” موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2023 بعد زيادتها

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2023، يتسائل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2023 وذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفتها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا في اطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، وقد وافق مجلس النواب رسميا على صرف تلك المنحة لأصحاب المعاشات وسط فرحة عارمة من جميع المواطنين.

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2023

أما عن موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 2023، فقد وافق اليوم مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبموجب هذا القانون سيتم صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، على أن يكون مقدارها 300 جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ، كذلك يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

موعد صرف زيادة المعاشات 2023

وعليه فقد كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المنحة الاستثنائية الجديدة سيتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستفيدين بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، مما يعني أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيتقاضون خلال شهر نوفمبر المنحة الاستثنائية عن شهري أكتوبر ونوفمبر أي بزيادة قدرها 600 جنيه تعويضًا عن صرفها في شهر 10 الجاري.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023