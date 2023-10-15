بسرعة قبل ما تغلى “بمقدم 25 ألف بس” شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في أرقى الأماكن 2023

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن بداية حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مطلع العام القادم ولذا يبحث الكثير من الشباب والمواطنين عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وفي السطور التالية نكشف عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي حيث يلزم تحقيق الشروط التالية لضمان القبول ضمن الحاصلين على شقق الاسكان الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم مواطن مصري الجنسية من أبوين مصريين.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

يجب أن لا يتجاوز قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن ستة آلاف جنيهًا مصرياً للشاب الأعزب.

يجب أن لا يتجاوز قيمة الدخل الشهر للمتزوج عن ثمانية آلاف جنيهًا مصريًا.

يجب عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في أكثر من محافظة.

يجب على المتقدم أن يقوم بسداد مبلغ الحجز المطلوب.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في كافة المحافظات المصرية وكافة المدن الجديدة التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية وذلك لتوفير السكن وجميع المرافق اللازمة لجميع الشباب.