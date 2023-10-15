مش هتدفعها خالص “طريقة إلغاء فاتورة الخط الأرضي” وهتضمن استمرارية الخدمة معاك يا عم!

يرغب عدد كبير من الناس في سداد فاتورة التليفون الارضي والانترنت وذلك حتى يتفادوا الغرامات التي تم وضعها في حالة التأخر عن دفع الفاتورة في الوقت المحدد لها ومنع اتصال الانترنت ولقد اتينا لكم بطريقه سداد فواتير التليفون الارضي للراغبين في سددها حتى يتم تشغيل خدمة الانترنت وتفادي الغرامات في حال التأخر عن الوقت المحدد تابعوا معي هذا المقال للتعرف على طرق الدفع.

طريقة دفع فاتورة الخط الأرضي

تم تسهيل طرق الدفع من قبل الشركة المصرية للاتصالات فيمكنك دفع الفاتورة من خلال عدة طرق سنذكرها لكم من خلال النقاط التالية مع العلم ان الفاتورة يجب دفعها كل ثلاث شهور وتمنح الشركة العملاء فترة سماح 30 يوم وبعدها يتم تحويل الخط الارضي الى استقبال فقط تابعوا معي:

يمكن سداد الفاتورة عبر ماكينات ATM.

يمكن السداد عبر فودافون كاش او خدمة سداد.

ويمكن بمكتب البريد المصري.

يمكنك السداد ايضا عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.

عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

خطوات سداد فاتورة التليفون الارضي عبر موقع فوري