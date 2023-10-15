بعد ألغاء بطاقات الخصم المباشر “إنطلاق أكبر مجموعة من شهادات البنك الأهلي 2023” .. بأعلى عائد شهري

شهادات البنك الأهلي هي أحد الموضوعات التي يثير اهتمام العملاء طوال الوقت حيث يبحثون عن أفضل الفرص لاستثمار أموالهم في شهادات الادخار يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية لجذب المزيد من الأفراد ومن بين هذه الخيارات تأتي شهادة ادخار أمان المصريين.

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي هي أدوات استثمارية وتوفير مالي تقدم من قبل البنك الأهلي المصري وهو أحد أكبر وأقدم البنوك في مصر والشرق الأوسط تعتبر هذه الشهادات واحدة من الخيارات المفضلة للمستثمرين والأفراد الذين يبحثون عن طرق آمنة ومربحة للاستثمار.

شهادة ادخار البنك الأهلي بعائد الثابت

تعرف علي مميزات شهادة ادخار العائد الثابت وهي كالتالي:

تتيح هذه الشهادة فرصة الادخار لمدة تصل إلى 3 سنوات.

تمتاز بأنها توفر عائدًا ثابتًا طوال مدة الاستثمار واللافت أنه يتم احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 1000 جنيه مصري ويمكن زيادته بمضاعفاته.

يمكن الاستفادة من هذه الشهادة لفترة استثمارية تصل إلى 3 سنوات ويتم صرف العائد عليها شهريًا بنسبة تصل إلى 19%.

شهادة ادخار البنك الأهلي بعائد المتغير

تعرف علي مميزات شهادة الادخار من البنك الاهلي وهي كالتالي: