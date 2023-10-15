شاهد الطبيعة الآن على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك “بجودة HD” قناة مجانية ومشاهدة ممتعة 2023

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تعتبر واحدة من القنوات البارزة والمفضلة لدى الكثير من الأفراد وخاصةً بين الذين يهتمون بالاستكشاف والتعرف على الحياة البرية واستكشاف الثقافات المختلفة والتراث القديم والعجائب والمعالم السياحية حول العالم من خلال لقطات فريدة ومذهلة الهدف الرئيسي لهذه القناة هو زيادة الوعي لدى المشاهدين وتعزيز التفاهم الثقافي وتبادل المعرفة بين الشعوب.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك أعلنت عن التردد الجديد الذي يمكنكم استخدامه لمشاهدة القناة على النايل سات عبر صفحتها الرسمية يمكنكم البحث عن التردد الجديد وتنزيله على الرسيفر الخاص بكم واليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وهو كالتالي:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصويب الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات SD

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات SD

يمكنك استخدام هذه الترددات لضبط القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك لمشاهدة المحتوى على القمر الصناعي نايل سات SD.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعرف معنا علي برامج ناشونال جيوغرافيك وهي من البرامج الجميله والحيويه والتي يهتم الكثير بها وهي كالتالي:

العيش الحر.

وحدة إنقاذ السيارات.

الحيوانات عن كثب.

الجزيرة المتمردة.

أسرار حديقة الحيوان.

سمكة التونة العنيدة.

السمكة البرية.

أساليب البقاء وأسرار الحرب.

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي إحدى القنوات التلفزيونية العالمية البارزة التي تهتم بعرض المحتوى العلمي والثقافي وتعرض برامج ووثائقيات ممتعة وتثقيفية حول الطبيعة والحياة البرية والثقافات المختلفة حول العالم تعتبر هذه القناة مصدرًا هامًا للمعرفة والتوعية بمسائل بيئية وثقافية وعلمية متنوعة.