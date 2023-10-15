اعتراضات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 جميع محافظات العراق

يتجه الجميع في الوقت الحالي إلى نتائج الاعتراضات على الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، فضلاً عن أن هذه النتائج تعد من الأخبار الهامة التي لاقت انتشارًا واسعًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وسائل الإعلام العراقية، ليتطلع جميع الطلبة من الحصول على جميع ما يستحقون من الدرجات النهائية، وفقًا لأداءهم في الإمتحانات، لتُسهل الوزارة إمكانية تقديم اعتراض على النتيجة، بما يسهل عليهم في إمكانية إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي جهة أو مقر.

اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

تقوم وزارة التربية العراقية بمراجعة جميع طلبات الاعتراضات المقدمة من قبل طلبة وطالبات السادس الاعدادي، للعمل على رصد جميع الدرجات التي يستحقونها وفقًا لأداءهم في الإمتحانات، مع العلم أن النتيجة تم ظهورها اليوم، وغدًا من المتوقع فتح باب تقديم اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، بما يؤهلهم في التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا لمجموع كل طالب وطالبة.

عرض نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

يمكن بكل سهولة القيام بالحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا للخطوات التالية:-