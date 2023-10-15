عاجل “نزول أخر دفعة الآن” الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

المواطنون في العراق المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث أحد برامج الرعاية التي تقوم الحكومة العراقية بتقديمه إلى الأسر في دولة العراق، والتي تكون بحاجة إلى دعم شهري، وفي تقرير اليوم نوضح لكم شروط استحقاق هذا الدعم وطريقة التعرف على الأسماء المشمولة به.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يقوم المواطنين بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق للحصول على مساعدة مالية من الحكومة العراقية، حيث تقوم الحكومة بتقديم برنامج الرعاية في صورة وجبات كل شهر، وذلك من أجل تقديم المعاش للأسر الفقيرة داخل الدولة، ويمكن بكل سهولة التعرف على الأسماء المشمولة في هذه الرعاية شهريًا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

توجه في البداية إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الموجودة على الشبكة. https://spa.gov.iq/umbrella/

اضغط على منصة مظلتي، ومنها برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

اضغط على المشمولين في برنامج الرعاية، وبعدها ستجد ملف pdf، حيث مسجل بالملف أسماء المشمولين في الرعاية.

بعدها سوف تستعلم على الأسماء التي تم قبولها في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وعن الأشخاص المقبولين، فقد توافر بهم عدد من الشروط، والتي أتت على النحو التالي: