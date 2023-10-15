“الآن” رابط التقديم على منحة الطلبة في العراق 2023 .. عبر eduspa.ur.gov.iq

تقدم الحكومة العراقية والشؤون الاجتماعية بالعراق الكثير من المنح الدراسية للطلاب في المدارس وذلك لمستفيدي الرعاية الاجتماعية التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويبحث الكثير من الطلاب في العراق عن رابط التقديم على منحة الطلبة في العراق 2023 وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد ، ويتم توفير الرعاية لجميع الطلاب من الأسر تحت خط الفقر لضمان استمرارهم في العملية التعليمية وضمان مستقبلهم الدراسي وفي السطور التالية نكشف عن رابط التقديم على منحة الطلبة في العراق 2023.

رابط التقديم على منحة الطلبة في العراق 2023

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية عن رابط التقديم على منحة الطلبة في العراق 2023 حيث توفر الحكومة العراقية المنح الدراسية للطلاب من الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية لتوفير الدراسة للطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية المختلفة ، ويمكن التقديم على منحة الطلاب من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول على رابط التقديم على المنحة من هنا.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بكتابة الرقم على بطاقة ماستر كارد 16 رقم الخاصة بالرعاية الاجتماعية بالأسرة.

ثم قم بكتابة اسم المحافظة التي يسكن بها الطالب واسم المدرسة.

ثم قم بإدخال جميع بيانات الأسرة من عدد الإخوة وسنوات الدراسة والمدارس الملتحقين بها.

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط الحصول على منحة الطلبة في العراق 2023

للحصول على منحة الطلبة في العراق 2023 يجب أن تتحقق مجموعة من الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العراقية وهي كالتالي :