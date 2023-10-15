رسميًا “موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات”+ زيادة مالية لمواجهة غلاء المعيشة 2023

أصحاب المعاشات في الوقت الحالي يبحثون عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث هي علاوة تقوم الحكومة بصرفها لهم وتكون على أكثر من مرحلة، وبالفعل قد تم صرف المرحلة الأولى منها في شهر سبتمبر المنصرم وفي انتظار المرحلة الثانية والثالثة والرابعرمنها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم منى موعد صرف الدفعة القادمة من العلاوة للمرحلتين الثانية والثالثة، فضلًا كونوا معنا.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الكثيرون ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرف العلاوات الخمس التي تقوم الهيئة العامة للتأمين بصرفها لهم، والجدير بالذكر أن مواعيد صرف هذه العلاوة لهذا العام في المواعيد التالية:

المرحلة الأولى من العلاوة تم صرفها بالفعل في شهر سبتمبر المنصرم من عام 2023.

المرحلة الثانية من العلاوة مقرر صرفها في شهر مارس القادم لعام 2024.

المرحلة الثالثة من العلاوة مقرر أن تكون في شهر سبتمبر المقبل 2024.

العلاوة المرحلة الرابعة مقرر صرفها في شهر مارس العام ما بعد القادم، حيث عام 2025.

لمن يتم صرف العلاوات الخمس؟

وضحنا لكم موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للمراحل القادمة من العلاوة، وبالنسبة لمن يتم صرفها، فهي يتم صرفها للمواطنين أصحاب المعاشات للحاصلين على المعاش في الفترة ما بين الأول من شهر يوليو لعام 2006 وإلى الثلاثين من شهر يونيو من عام 2015، حيث كل من حصل على المعاش بهذه الفترة يتم صرف له العلاوات الخمس والتي قيمتها بنسبة 80‎%‎ من قيمة العلاوات الخاصة، لذا انتظروا المرة القادمة بمارس 2024.