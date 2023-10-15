جهزوا الهدوم الشتوي “حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر” متطمنش خالص

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة من يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 الى السبت 21 اكتوبر 2023 وقد اشارت ان هناك وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وايضا في الصباح الباكر من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لمعرفة المزيد عن حاله الطقس الايام المقبلة تابعوا معي هذا المقال.

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر

هناك عدة اخبار أتت من هيئه الارصاد تشير الى انتشار شبورة مائية من الساعة 4:00 صباحا حتى 7:00 صباحا تقريبا وهذه الشبورة ستكون تحديدا على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي الى مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما قالت هيئة الأرصاد هناك احتمال وجود أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وخليج السويس على فترات متباعدة.

وقد اشارت ايضا الى سقوط امطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء بنسبة حدوث 20% تقريبا

ونوهت أيضا الأرصاد الجوية من تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متباعدة.

حاله الطقس يومي 16 و17 أكتوبر 2023

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية من الساعة 4:00 صباحا حتى 7:00 صباحا يومي الثلاثاء والأربعاء وذلك سيكون على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وسط سيناء ومدن القاهرة، وتم التحذير من سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا وذلك على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري في فترات متباعدة.