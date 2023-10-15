عاجل وبأمر رئاسي “زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023” للموظفين قطاع خاص وحكومي .. نسبة زيادة 40%

هي تم التساؤل من قبل العديد من الموظفين العاملين بإجازة الدولة عن مواعيد صرف المرتبات الخاصة بشهر اكتوبر لعام 2023 بالزيادة الجديدة وذلك نظرا لما اصدرت وزاره المالية عن بيان تفصيليا لوجود جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر الحالي لمعرفة الزيادة ومواعيد صرفها تابع معي المقال التالي:

زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023

صرحت وزارة المالية في البيان الاخير انه سيتم صرف الرواتب بالدولة عن شهر اكتوبر 2023 بدءا من 23 اكتوبر وسيتم صرف المتأخرات ايام 7 و 8 و 9 و 10 من نفس الشهر.

و لتجنب الازدحام على ماكينات الصرف الآلي قررت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءا من تاريخ الصرف التي تم تحديده لكل الجهات الإدارية.

الحد الأدنى للأجور

تم الاعلان من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية انه وبناء على التوجيهات الرئاسية سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الى مجلس النواب واعلن ايضا انه وفقا للجدول الزمني المتوقع سيتم استحقاق الحزمة الجديدة اعتبارا من اول شهر اكتوبر.

مضاعفة المنحة الاستثنائية

نظرا لتوجيهات الرئاسة فيما قررت عن مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون تقريبا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حتى تصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا وذلك سيقوم بتكلفة ثانويه قدرها 32 مليار جنيه سيتم تحملها من قبل صناديق التأمينات والمعاشات.

وايضا زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سوف تكون 300 جنيه شهريا اما عن زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمس ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة ستكون نسبة 15% بتكلفة ثانوية 4.5 مليار جنيه تقريبا يتم تحملها ايضا من قبل الخزانة العامة للدولة ليكون معاش تكافل وكرامة زاد بنسبة تزيد عن 40% من شهر أبريل