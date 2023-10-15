“من هنــا” خطوات تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة .. أخر دفعة بالعراق

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة حول كيفية تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ،حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيًا عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويتم توفير الرعاية الاجتماعية للعديد من الأسر العراقية تحت خط الفقر كما يتم توفير الرعاية الاجتماعية للأرامل والمطلقات وكبار السن وذلك وفق شروط معينة أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي السطور التالية نكشف عن خطوات تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

خطوات تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق شهر أكتوبر 2023 عن كيفية تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم البحث عن الرعاية الاجتماعية. ثم اضغط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. قم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. اضغط على “تحميل” لكي يتم تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

بعد تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب أن تتحقق شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لدى الكثير من المتقدمين ، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم قبول أكثر من ربع مليون مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية وذلك بعد فحص جميع أوراقهم ومطابقة الشروط التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.