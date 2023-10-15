خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور موقع النيابة العامة “من هنـــا” .. في خطوتين بس هتعرف مخالفتك ايه

تم الطلب من قبل الموقع الالكتروني لنيابة المرور ورابط الإدارة العامة من جميع المواطنين وخاصة أصحاب السيارات المشهورة بشأن المخالفات المرورية وقد قام المدعي العام المصري حسب رقم المركبة 2023 والتحقق من هذه المخالفات لان المخالفات يتم التحقيق فيها برقم لوحة الترخيص ولا معرفة خطوات الاستعلام عن المخالفات إلكترونيا تابعوا معي هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور موقع النيابة العامة

هناك عده خطوات يجب الالتزام بها حتى يتم الاستعلام بشكل صحيح وسنذكر لكم ايضا رابط الاستعلام تابعوا معي النقاط التالية لمعرفة الخطوات الصحيحة:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

قم بالضغط على كلمه بيانات المرور الظاهرة على يمين الصفحة

اختار كلمه الاستعلام عن مخالفات السيارة.

قم بتسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاصة بسيارتك عن طريق كتابة الارقام اولا ثم كتابة الحروف.

قم بالضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور.

واخيرا ستظهر قيمة المخالفات المستحقة دفعها في الوقت الحالي.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة لجميع المحافظات

ومن ضمن جهود الحكومة الرامية في تطوير بيئة العمل الالكتروني فقد وفرت بأسلوب سهل ومباشر للمواطنين بغرض تقليل الزحام في المكاتب الحكومية فقد ضم الموقع الرسمي لنيابة المرور جميع الخدمات التي تتعلق بالمرور والاستعلام عن المخالفات المرورية ايضا والدفع الالكتروني والاستعلام برقم الرخصة و الاستعلام بالرقم الشخصي ويتم الاطمئنان من قبل الوزارة بأن جميع البيانات الخاصة بالمركبات واصحابها تبقى آمنة ومحمية ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.