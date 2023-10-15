“من هنــا” طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت .. بالرقم الشخصي

بوسع المواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت الآن الاستعلام عن حالة بطاقاتهم المدنية بسهولة من خلال بوابة الكويت الإلكترونية يقدم موقع الكويت الإلكتروني مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بما في ذلك إمكانية الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية وتجديدها بالإضافة إلى إجراء تغييرات على بيانات البطاقة المدنية.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت

تعرف معنا علي بعض النقاط الهامه عن جاهزية البطاقه المدنيه وهي كالتالي:

ابدأ بزيارة بوابة الكويت الإلكترونية.

اضغط على قسم المواطنون والمقيمون.

انتقل إلى قسم الأسرة والأفراد.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن البطاقة المدنية.

ستطلب منك إدخال الرقم المدني الخاص بك.

اضغط على زر استعلام.

بعد ذلك ستظهر صفحة تعرض بيانات البطاقة المدنية الخاصة بك بما في ذلك الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان والحالة الاجتماعية وتاريخ انتهاء الصلاحية.

رقم الاستعلام عن البطاقة الشخصية

أوضحت بوابة الكويت الإلكترونية أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الآن الاستعلام عن حالة البطاقة الشخصية بسهولة من خلال خدمة الاستعلام الصوتي المتاحة على الرقم التالي 1889988.

بطاقة بدل فاقد

من الجدير بالذكر أن بوابة الكويت الإلكترونية قد سهلت إجراءات الحصول على بدل فاقد للمواطنين غير الكويتيين وفقًا للشروط التالية: