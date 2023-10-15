اعرف حالًا “موعد عرض الحلقة 133 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر” بأعلى جودة

عشاق مسلسل قيامة عثمان يبحثون في الوقت الحالي موعد عرض الحلقة 133 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر، حيث الحلقة القادمة من المسلسل والتي ينتظرها عشاق المسلسل من كل مكان بالعالم العربي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى يتم عرض هذه الحلقة وما هي القنوات التي تقوم بعرضها؟ فضلًا كونوا معنا.

موعد عرض الحلقة 133 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر

تقوم عدد من القنوات الفضائية بعرض مسلسل قيامة عثمان على شاشتها للمواطنين والمواطنات، حيث مقرر عرض الحلقة القادمة 133 يوم الأربعاء القادم على قناة الفجر الجزائرية، حيث سيتم عرض الحلقة باللغة التركية أولًا ثم بعدها يتم عرضها باللغة العربية مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية وكذلك موقع منصة عشق، مع العلم أن عرض هذه الحلقة سوف يكون التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وضحنا لكم موعد عرض الحلقة 133 مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر، حيث مفترض أن يتم عرض هذه الحلقة يوم الأربعاء والخميس القادمين، وبالنسبة للقناة فهي تقوم بعرض المسلسل على شاشتها بجودة عالية وبشكل مجاني، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، لذا إن رغبت في مشاهدة المسلسل على القناة، فبكل سهولة قم بتثبيت إحداثيات القناة، حيث تأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة هو 12034.

معامل الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

مع العلم أن تردد القناة يمكن التقاطه بكل سهولة من قائمة الإعدادات ومنها إضافة قناة.