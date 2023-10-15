أيام قليلة فقط على “موعد صرف أرباح شركات البترول 2023”.. جدول الرواتب بالأرباح المقدرة

يتساءل كثير من المهندسين العاملين في قطاع البترول عن موعد صرف الأرباح وارتفعت معدلات البحث مؤخراً متسائلة عن موعد صرف الأرباح ويعود تأخر صرف أرباح شركات البترول إلى تأخر وزارة المالية في إرسال ميزانية الشركات والهيئة العامة إلى البترول ولكن بناء على ما أقرت عليه وزارة المالية فقد أرسلت وزارة المالية ميزانية الشركات والهيئة العامة إلى البترول مؤكدة اقتراب موعد صرفها في يوم الاثنين المقبل.

موعد صرف أرباح شركات البترول 2023

يتم العمل على صرف أرباح العاملين في قطاع البترول في الأيام القادمة حيث يتم صرف الأرباح السنوية من كل عام في الربع الأخير من السنة ولهذا سيتم الصرف خلال أيام ويحصل العاملون في البترول على أرباح بشكلاً سنويا على مستوى جمهورية مصر على النحو التالي :

يحصل العاملون في القطاع العام في البترول على أرباحاً سنوية بمقدار 23 شهر

أرباح العاملون في القطاع المشترك من البترول على أرباحاً سنوية تصل إلى 24 شهر أرباح

أما عن العاملون في البترول من الشركات القابضة فيحصلون على أرباح تبدأ من 34 شهر وحتى 36 شهر من الأرباح.

أهم الأوراق اللازمة للتقديم على شركات البترول