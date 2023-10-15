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متقلقش لو الانترنت وقف عن العالم “باقات we إنترنت بلا حدود” شغالة معانا على طول 2023
شبكة المصرية للاتصالات أو المعروفة باسم شبكة وي وهي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات الى عملائها وأنها تسعى باستمرار لتوفير أفضل ما يمكن تقديمه والعمل على تلبية جميع احتياجات العميل من خلال إتاحة أكثر من باقة لمعرفه افضل باقات شبكة وي تابعوا معي هذا المقال.
باقات we إنترنت بلا حدود
هو مين ضمن افضل باقات الانترنت بلا حدود التي تقدمها شركة وي هي باقة X لمعرفة سعر الباقة وتفاصيلها تابعوا معي نقاط التالية:
- سعر الباقة 20 جنيه.
- الباقة صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاشتراك بها.
- عليك تفعيل الباقة عبر الاتصال هاتفيا على رقم #999*.
- تجدد الباقة بشكل تلقائي عند الاتصال على رقم*990*21#.
- تتيح باقة X ايضا امكانية التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ماسنجر وواتس اب وجوجل ماب.
باقة Xplus
تعتبر باقة Xplus ايضا من افضل الباقات التي تقدمها شركة وي وذلك لأنها تشمل مميزات كثيرة مثل:
- صلاحية الباقة 30 يوم من تاريخ الاشتراك بها.
- يمكنك تفعيل الباقة عبر الاتصال هاتفيا على الرقم #50*990*.
- يتم تجديد عرض الباقة عند الاتصال على #51*990*.
- ويمكنك استخدام بالباقة في التصفح ايضا مواقع مختلفة مثل فيسبوك ماسنجر واتس اب ويوتيوب وجوجل اب وتويتر.
اسعار باقات شركة وي
شبكة وي وخدمات البيانات تتميز بتوفير الكثير من الخدمات الى العملاء وذلك يجعل العديد من العملاء يرغبون في الاشتراك بالشبكة ولمعرفة اسعار باقات وي نت تابعوا النقاط التالية:
- سعر باقة 10 Nitro: 10 جنيهات.
- قيمة سعر عرض 20 Nitro: 20 جنيهًا.
- سعر باقة :40 Nitro 40 جنيهًا.
- قيمة سعر عرض 70 Nitro: 70 جنيهًا.
- سعر باقة 100 Nitro: 100 جنيهًا.
- قيمة سعر عرض 200 Nitro: 200 جنيه.
- سعر باقة 450 Nitro: 450 جنيهًا