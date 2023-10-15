تغطية مستمرة “أخر أخبار فلسطين غزة الآن” بالصور والفيديوهات

خلال الايام الاخيرة شن الاحتلال الإسرائيلي هجوم غاشم على غزة وأعلنت الكثير من وسائل الصحف العالمية أن ما تفعله إسرائيل بحق المدنيين في غزة يعتبر “إبادة جماعية” وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور التي تبين الحالة المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة خلال الأيام الاخيرة مع قطع الكهرباء والانترنت وعدم توافر المواد البترولية وأصوات الصواريخ والغازات التي لا تتوقف وفي السطور التالية نكشف عن أخر أخبار فلسطين غزة الآن.

أخر أخبار فلسطين غزة الآن

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم عن أخر أخبار فلسطين غزة الآن وما يتعرض له أكثر من 2 مليون مواطن مدني في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وذلك عقب حملة “طوفان الاقصى” التي قامت بها كتائب القسام يوم السابع من شهر أكتوبر 2023 والتي قد خلفت الخسائر في الجيش الإسرائيلي والكثير من الأسرى ، وجاء رد الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة بتدمير الأبراج السكنية في أكثر المناطق الحيوية غزة وتدميرها وقتل آلاف الأسر والأطفال.

أخبار غزة اليوم

يعيش الكثير من سكان قطاع غزة ايام صعبة وكارثية بعد التدمير الذي خلفة الاحتلال الاسرائيلي خلال الايام الماضية ، وقد قامت الحكومة الأمريكية بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي بالكثير من الاسلحة في حربه الاخيرة على غزة ، وقام الاحتلال الإسرائيلي بضرب الطرق المؤدية لمعبر رفح البري والذي يعتبر المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر ، وقد حض الرئيس الامريكي بايدن إسرائيل بتجنب قتل وتدمير المدنيين في غزة ، وتستمر كتائب القسام في مواصلة تدمير المستوطنات الإسرائيلية على طول الخط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة تحت مسمى عملية “طوفان الأقصى”.