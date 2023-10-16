يبحث جميع المتقدمين لشغل وظيفة مدرس في وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، كما يوجد العديد من الأشخاص الذين يرغبون أيضًا في الحصول على رابط كشف أسماء الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم عبر ملف PDF، وسوف نقدم لكم جميع المعلومات والخطوات للاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في عام 2023 بالرقم القومي، بالإضافة إلى أسماء الفائزين التي أعلنتها إدارة التنظيم والإدارة في وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

تم التعاون بين وزارة التربية والتعليم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنشاء رابط نشط يمكن استخدامه لمعرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 pdf وللتحقق من كشف أسماء المتقدمين الناجحين في مسابقة وزارة التربية والتعليم، يمكن الوصول إلى النتيجة من خلال زيارة رابط بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

يتم إعلان نتائج مسابقة التربية والتعليم لعام 2023 بواسطة الرقم القومي في جميع المحافظات تدريجيا، وذلك يشمل رفع كشف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم في شكل ملف PDF لكل محافظة على حدة، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

يمكنك الاستعلام عن نتائج المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم عن طريق اتباع هذه الخطوات

الدخول علي موقع التنسيق الرسمي التابع لمديرية التعليم في القاهرة.

بعد الدخول علي الموقع عليك البحث عن رابط أو قسم يسمى “نتائج مسابقة 30 ألف معلم”.

بمجرد النقر على الرابط المناسب، سيتم توجيهك إلى صفحة حيث يمكنك إدخال بياناتك الشخصية للاستفسار عن النتائج.

ثم إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات الصحيحة وتأكد من صحتها بدقة.

بعد إكمال تعبئة جميع الحقول المطلوبة، قم بالضغط على الزر المسمى “استعلام” أو “بحث” لبدء عملية الاستعلام عن النتيجة.

بمجرد انتهاء عملية البحث، ستعرض النتيجة على الشاشة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمية إحضار بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم في المسابقة، وذلك للمتقدمين القادمين من محافظات قنا وأسوان والفيوم الذين سيجتازون الامتحان في المركز، حيث يجب عليهم إرفاق المستندات التالية

ارفاق الاستعلام الأمني.

إيصال دفع رسوم الاشتراك في المسابقة.

تقديم الشهادة المتعلقة بالخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

للإناث يجب عليهم تقديم شهادة الخدمة العامة .

للذكور يجب عليهم تقديم شهادة الخدمة العسكرية

يجب إحضار المؤهل الدراسي.

موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

اليوم الأحد 15 أكتوبر أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن نتائج مسابقة الـ 30 ألف معلم ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم باستخدام الرقم القومي عن طريق موقع المديرية التي قامت بتوفيره وفقًا لعنوان السكن.