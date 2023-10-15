عاجل “توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر” العرافة تؤكد بتحرير الأقصى وفوز السيسي برئاسة الجمهورية

ليلى عبد اللطيف هي خبيرة ابراج وقد قامت بالتصريح عن الكثير من التوقعات لعام 2022 وعام 2023 وقد حدثت بالفعل وذلك جعل الكثير من الناس يبحثون عن توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024 عن مصر اليكم في هذا المقال ما توقعته وما صدر منها لمصر لعام 2024 تابعوا معي هذا المقال للمعرفة.

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر

اشاره ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج الى بعض التوقعات التي تخص مصر وقد شملت هذه التوقعات اخبار وانباء مهمة جدا تخص مصر وكان منها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقد شملت أيضا توقعاتها لمصر الاستقرار في الوضع الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتنبؤات بإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، كما أنها توقعت ايضا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واحتملت وقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية والترابط في سياسة العديد من الدول منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كما توقعت أيضا حدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والجفاف وتوقعت ظهور أمراض جديدة أو متحورة واختراعات جديدة مثل تطور الذكاء الاصطناعي في العالم وتوقعت شروق شمس السلام في بلدة السودان بعد كل المصاعب والمعاناة التي مرت بها وذلك في خلال المرحلة المقبلة لها، كما أنها توقعت بوادر حرب اهلية بأمريكا وذلك بسبب أحداث بارزة في مدينة تكساس وتوجيه الانظار الى ايلون ماسك وقد اتجهت الى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة