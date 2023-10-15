تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 الناقلة لمباراة الأهلي وسيبما التنزاني في دوري أبطال افريقيا

مع اقتراب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، أصبحت معلومات تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 محور اهتمام العديد من عشاق كرة القدم يبحث الملايين عن تلك المعلومات لضمان متابعتهم لمباراتهم المفضلة وتعتبر قناة أبو ظبي الرياضية من أهم وسائل البث الرياضية في العالم العربي ولذلك يُعتبر معرفة ترددها أمرًا بالغ الأهمية لمحبي الرياضة. تُقدم القناة تغطية شاملة لمختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

للتمتع بمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا على قناة أبو ظبي الرياضية لعام 2023، يجب أن تكونوا على دراية بالتردد الصحيح. إليكم التفاصيل:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يُفضل ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم وفقًا لهذه الإعدادات لضمان استقبال البث بوضوح عالي وبدون أي مشاكل.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني 2023

موعد المباراة المنتظرة بين الأهلي وسيمبا التنزاني هو في العشرون من أكتوبر الحالي. ستقام المباراة بتوقيت مصر في السادسة مساءً، وبنفس التوقيت في السعودية، بينما ستكون السابعة مساءً في الإمارات يُنتظر أن تكون هذه المباراة حدثًا رياضيًا هامًا لعشاق الكرة وعلى الرغم من أن فريق سيمبا قد حقق فوزًا في مباراته السابقة على سموحة بثلاثة أهداف، إلا أن فريق الأهلي يظل دائمًا مرشحًا للفوز في مباريات مثل هذه. تاريخ الأهلي المشرف وأداءه المتميز يجعله دائمًا في المقدمة.

مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني

فريق الأهلي وسيمبا التنزاني قد واجها بعضهما في السابق في دوري أبطال إفريقيا. وقد كانت المواجهات مثيرة ومتكافئة حيث فاز الأهلي في مباراتين وفاز سيمبا في مباراتين أخريتين. إلا أن الأهلي سجل 6 أهداف في مباراتيهما مقابل هدفين فقط لسيمبا. لذلك، من المثير معرفة من سيكون الفائز في هذه المباراة المهمة يُشجع على متابعة المباراة بشدة، حيث ستحدد الفريق الفائز من يتأهل للدور القادم ويواجه الفائز من مباراة بتروو أتليتيكو وصد داونز. ومن الممكن أن يكون الأهلي هو الفريق المحظوظ نظرًا لسجله الرائع.