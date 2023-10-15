امريكا تقوم “بـ انقطاع الإنترنت الثلاثاء القادم عن مصر بشكل نهائي” نتيجة قضية غزة!! .. أعرف التفاصيل

يتم البحث من قبل الكثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقه انقطاع الانترنت وقد اثار هذا جدل كبير في الفترة الأخيرة وقلق لدى الناس مما جعلهم يكسرون من البحث عن ذلك اليكم حقيقه انقطاع الانترنت في هذا المقال تابعوا معي لمعرفه التفاصيل.

حقيقة انقطاع الإنترنت الثلاثاء القادم

اصبح الان هذا السؤال الاهم عبر محركات البحث من الناس فقد اصابهم الرعب من حدوث ذلك وقد اصبح الانترنت وسيلة للحياة لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال فقد أصبحت للناس مثل الأكل والماء ومن أبرز الفئات القلقة مما يقال عن قطع الانترنت يوم 17 أكتوبر الجاري هم الطلاب والباحثين والمبرمجين والتقنيين والاعلاميين وصناع المحتوى وغيرهم من أصحاب الأعمال المتصلة بالإنترنت وقد انتشرت اشارة الانترنت على مستوى العالم وانتشر تحذير ايضا من وكاله الفضاء الأمريكية وكاله ناسا ان هناك عاصفه شمسيه محتملة ستقوم بضرب كوكب الأرض الايام القليلة القادمة وقد تداولت هذه الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانقطاع الانترنت عن العالم بسبب تلك العاصفة.

وتم التأكيد من قبل الوكالة الامريكية ناسا في بيان رسمي ان كل ما تم تداوله حول العالم مجرد شائعة وليست لها اي اساس من الصحة وطالبت ايضا وكاله ناسا بعدم تصديق هذه المعلومات واضافت انه لا يوجد اي تهديدات او اي أدلة قاطعة تشير الى انقطاع الانترنت فلا داعي للقلق والخوف من هذا الأمر.

تصديقا لما ورد من وكالة ناسا نفت أيضا مؤسسته الانترنت العالمية لان شبكه الانترنت مستقلة وأمنه وأن ما تم تداوله ليس الا اشاعات عن انقطاع الانترنت يوم 17 أكتوبر حول العالم على أن يكون ذلك غير صحيح ولا يجب تصديقه.