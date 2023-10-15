نزلت حالًا “نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023” أعرف نتيجتك الآن بالاسم فقط

نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023 يمكن معرفتها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية كما ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد ظهور هذه النتيجة من أجل الاطمئنان على مستقبلهم.

نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني وهذه الخطوات هي

للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية وذلك من خلال هذا الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

اختر بعد ذلك كلمة نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني بالاسم ثم اختر الفرع الخاص بالطالب سواء علمي أو ادبي.

حدد بعدها اسم المحافظة التابع لها الطالب سواء بغداد والكرخ والنجف وذي قار والرسالة وغيرها.

قم بالضغط على كلمة تحميل وانتظر فترة قليلة حتى يكتمل التحميل وبعدها قم بفتح الملف والبحث عن اسمك من أجل معرفة الدرجات الخاصة بك في جميع المواد.

معلومات حول نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

توجد بعض المعلومات الجديدة الخاصة بنتائج السادس الاعدادي الدور الثاني وهذه المعلومات تتمثل في الآتي