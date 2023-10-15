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نزلت حالًا “نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023” أعرف نتيجتك الآن بالاسم فقط
نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023 يمكن معرفتها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية كما ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد ظهور هذه النتيجة من أجل الاطمئنان على مستقبلهم.
نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023
توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني وهذه الخطوات هي
- للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية وذلك من خلال هذا الرابط https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/
- اختر بعد ذلك كلمة نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني بالاسم ثم اختر الفرع الخاص بالطالب سواء علمي أو ادبي.
- حدد بعدها اسم المحافظة التابع لها الطالب سواء بغداد والكرخ والنجف وذي قار والرسالة وغيرها.
- قم بالضغط على كلمة تحميل وانتظر فترة قليلة حتى يكتمل التحميل وبعدها قم بفتح الملف والبحث عن اسمك من أجل معرفة الدرجات الخاصة بك في جميع المواد.
معلومات حول نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
توجد بعض المعلومات الجديدة الخاصة بنتائج السادس الاعدادي الدور الثاني وهذه المعلومات تتمثل في الآتي
- بدأت عملية تصحيح الامتحانات الصف السادس الاعدادي عام 2023 الدور الثاني في الاسبوع الماضي.
- اقترب موعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومن المتوقع أن يتم عرض النتيجة في الساعات القليلة الماضية من أجل اطمئنان الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على مستقبلهم ومعرفة الدرجات.
- يتم عرض النتيجة بعد الانتهاء بشكل نهائي من تصحيح كافة الأوراق الخاصة بالامتحانات.