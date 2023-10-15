“من هنــا” خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي .. الإعلان الـ 18 بمقدم 25 ألف بس

تم فتح باب الحجز للمواطنين محدود الدخل الذين قاموا بالتقديم على عدد من الاعلانات السابقة من مبادرة الرئيس على سكن كل المصريين وذلك من يوم الثلاثاء المقبل 10 اكتوبر لعام 2023 الى الثلاثاء 24 اكتوبر لعام 2023 تابعوا معي هذا المقال لمعرفة تفاصيل اكثر عن حجز شقق الاسكان الاجتماعي وخطوات الحجز والشروط المطلوبة:

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قد تم طرح العديد من المدن لعمليات التحويل المتاحة لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق اكتوبر نموذج 90 متر يمكنكم التحويل اما التحويل لمدينة اكتوبر الجديدة غرب المطار نموذج 90 متر سيكون سعر الوحدة السكنية 247 الف جنيه اما التحويل الى مدينة حدائق اكتوبر نموذج 90 م سوف يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه للوحدة اما المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية في مركز بني سويف أمام جامعة النهضة سكن كل المصريين على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 الف جنيه اما مدينه العلامة سوف يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه وسيكون المواطنين الذين قاموا بالتقديم بمدينة بسيون ومدينة سمنود بمحافظة الغربية وذلك ضمن الإعلان الثاني عشر يمكنهم التحويل محافظة مجاورة مثل مدينة السادات بمحافظة المنوفية وسوف يكون سعر الوحدة 147 ألف جنيه.

شروط التحويل من مدينة لأخرى

هناك عدة شروط للتحويل من مدينة لأخرى بإعلان شقق الاسكان تابعوا معي النقاط التالية لمعرفة الشروط: