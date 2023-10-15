أنسى العائد الـ 19 وال 22 دلوقتي “شهادات بنك مصر” بعائد شهري عالي جدًا .. أعرف التفاصيل بالظبط

بسعر فائدة مرتفع للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام يطرح بنك مصر شهادات ادخار متميزة بسعر فائدة يصل إلى 22 % ، وذلك لسوء الحالة الاقتصادية والتضخم الذي تمر به البلاد خلال الفترة الأخيرة ، و للاستعلام عن شهادات بنك مصر يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي لبنك مصر ، وقد طرح بنك مصر الكثير من الشهادات التي تناسب جميع العملاء بأسعار تبدأ من 1000 جنيهًا مصريًا فأكثر وفي السطور التالية نكشف عن جميع أنواع شهادات بنك مصر والتي تم طرحها مؤخرًا أمام جميع العملاء.

شهادات بنك مصر

قام بنك مصر البنك الأقدم في تاريخ الدولة المصرية بطرح مجموعة متميزة من شهادات الادخار بالعملة المحلية والعملة الأجنبية وذلك مع ارتفاع سعر الدولار والتضخم الاقتصادي الذي تمر به جميع البلاد في الفترة الأخيرة ، ومن أهم الشهادات التي يقدمها بنك مصر هي شهادة “ابن مصر” والتي تتميز بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 22% وتعتبر شهادة ابن مصر من أكثر الشهادات طلبًا لدى الكثير من عملاء بنك مصر خلال شهر أكتوبر 2023.

ما هي أنواع شهادات بنك مصر ؟

تختلف شهادات بنك مصر حسب سعر الفائدة وسعر الشراء وقيمة الشهادة ومدتها ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مصر أو من خلال فروع بنك مصر في كافة المحافظات المصرية.