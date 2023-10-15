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تردد قناة الجزيرة الجديد 2023 AlJazeera Channel HD لمتابعة كل الاحداث والاخبار
في عالم الأخبار اليوم، لا شك أن قناة الجزيرة تبرز بفخر كواحدة من أبرز وأهم القنوات الإخبارية على مستوى العالم. منذ تأسيسها، نجحت الجزيرة في تحقيق نسب مشاهدة عالية جدًا وبث محتوى إخباري متميز يضم جميع أخبار العالم. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق به لمعرفة آخر التطورات والأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والطقس، فإن قناة الجزيرة هي الخيار الأمثل.
قناة الجزيرة الجديد
من المهم جدًا أن نبقى على اطلاع دائم بكل ما يحدث في العالم، وفي هذا السياق، تعتبر ترددات القنوات أمرًا حيويًا للمتابعة. توفر قناة الجزيرة ترددات متعددة تمكنك من متابعتها بسهولة. إليك ترددات قناة الجزيرة على مختلف الأقمار الصناعية:
تردد قناة الجزيرة على النايل سات
- التردد: 10971
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة الجزيرة على عربسات
- التردد: 12520
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة الجزيرة على سهيل سات
- التردد: 11406
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة الجزيرة على هوت بيرد
- التردد: 12111
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة على جهاز الرسيفر
لتضبيط تردد قناة الجزيرة الفضائية على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- قم اولا بالانتقال إلى قائمة الإعدادات على جهاز الريموت كنترول الخاص بك.
- ثم قم بإضافة تثبيت الهوائي.
- بعد ذلك قم بإضافة القناة وقم بكتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- حدد القمر الصناعي المناسب.
- ابحث عن القنوات وانتظر لحظة حتى تظهر أمامك.