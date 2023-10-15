تردد قناة الجزيرة الجديد 2023 AlJazeera Channel HD لمتابعة كل الاحداث والاخبار

في عالم الأخبار اليوم، لا شك أن قناة الجزيرة تبرز بفخر كواحدة من أبرز وأهم القنوات الإخبارية على مستوى العالم. منذ تأسيسها، نجحت الجزيرة في تحقيق نسب مشاهدة عالية جدًا وبث محتوى إخباري متميز يضم جميع أخبار العالم. إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق به لمعرفة آخر التطورات والأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والطقس، فإن قناة الجزيرة هي الخيار الأمثل.

قناة الجزيرة الجديد

من المهم جدًا أن نبقى على اطلاع دائم بكل ما يحدث في العالم، وفي هذا السياق، تعتبر ترددات القنوات أمرًا حيويًا للمتابعة. توفر قناة الجزيرة ترددات متعددة تمكنك من متابعتها بسهولة. إليك ترددات قناة الجزيرة على مختلف الأقمار الصناعية:

تردد قناة الجزيرة على النايل سات

التردد: 10971

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة على عربسات

التردد: 12520

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة على سهيل سات

التردد: 11406

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة على هوت بيرد

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة على جهاز الرسيفر

لتضبيط تردد قناة الجزيرة الفضائية على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: