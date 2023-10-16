في الوقت الحالي، يتزايد عدد المواطنين الذين يبحثون عن موعد تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات استلام البطاقات والفوائد التي سيحصلون عليها بعد حصولهم على البطاقة، بالإضافة إلى الميزات المتاحة داخل البطاقة، تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، حيث تم تطويرها لتوفير المزايا المتاحة داخلها للمواطنين، ومن خلال الموقع الرسمي الخاص لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة 2023 عبر الإنترنت باستخدام الرقم القومي، وسوف نوضح لكم في الأسطر القادمة كافة التفاصيل، تابعونا.

موعد تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وخطوات استلام البطاقات

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 بأماكن تواجد فريق حملة “هنوصلك” لاستلام بطاقة الخدمات المتكاملة، وقد تم ضم أماكن تواجد الحملة ضمن جولاتها وفقا للصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تهدف الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظتي الإسكندرية والغربية تحت مسمى “هنوصلك” إلى استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بحلول نهاية شهر يناير المقبل، تستهدف هذه الحملة ذوي الإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية.

تعتمد حملة “هنوصلك” على إطلاق مكاتب تأهيل متنقلة في جميع مراكز وقرى مصر، وتتم الإعلان عن جدول تواجد هذه المكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات المشاركة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

إجراء الكشف مجاناً .

ميزة الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

الحصول على سيارات مجهزة من قبل الحكومة بخصم نصف قيمة السيارة.

ميزة الإعفاء من الجمارك.

ميزة التوظيف في المؤسسات الحكومية وفقًا لقانون نسبة الـ 5%.

خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023