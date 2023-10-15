زلزال ضخم يقع في الكويت وخوف الكثير من المواطنين والمقيمين اليوم

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في دولة الكويت، عن وقوع زلزال ضخم اليوم في غرب إيران بقوة وصلت إلى نحو 5.1 على مقياس ريختر، وذلك بعمل بلغ نحو 10 كيلو مترات، وهو يعد من الزلازال الكبرى التي تمر بها البلاد، مع العلم أن الشبكة أكدت كذلك بأن الزلزال الذي وقع اليوم يبعد بنحو 244 كلم عن دولة الكويت، لكن مع الأسف شعر به العديد من المواطنين في مختلف البلاد، سواء المواطنين والمقيمين.

وقوع زلزال في ايران

وأشار مدير الشبكة الوطنية لزلزال، بأن هناك زلزال أخر في نفس اليوم تم ضربة بقوة وصلت إلى 4.9 ريختر، مما عمل على ضجة كبيرة في الشارع الكويتي وبين ملايين المواطنين والمقيمين الذين شعروا به، فضلاً عن أنه شمل أماكن متفرقة في إيران، وتأثرت به العديد من الدول المجاورة خاصة العربية منها، لهذا قامت الشبكة بالتحذير من مثل هذه الزلازال التي تُصيب العديد من المناطق والمنشأت المعمول بها في دولة الكويت.

تأثير زلزال إيران على الدول

وفي سياق متصل أكد مدير الشبكة، عبدالله العنزي، بأن الزلزال الذي وقع اليوم كان في تمام الساعة 2.15 مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك على عمق بلغ 10 كيلو مترات في باطن الأرض، مما تأثر به الكثير من المواطنين والمقيمين،، وأيضًا دولة أفغانستان لاقت رواجًا من تأثير هذه الهزة الأرضية القوية التي زعزعت أمن البلاد.