عاوزين زغروطة.. موعد انتهاء قطع الكهرباء في كل المحافظات مصر بعد مدة طويلة | اعرف التفاصيل “الخبر يستاهل تشوفه”

موعد انتهاء قطع الكهرباء في جمهورية مصر العربية هو موضوع يشغل الكثير من المواطنين، خاصةً مع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي حتى بعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، الحكومة قررت تنفيذ خطة لتقليل الأحمال الكهربائية في جميع المحافظات بدءًا من يوليو 2023، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء نظرًا لزيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الماضي.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

وفقًا لجدول الحكومة من المقرر أن يتم انقطاع التيار الكهربائي في جميع المحافظات لمدة ساعة على الأكثر مرتين في اليوم، تستمر الأسئلة حاليًا حول موعد انتهاء قطع الكهرباء لتقليل الأحمال منذ عام 2014، كان قطاع الكهرباء في مصر يعتبر أحد الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية، خلال تسع سنوات نفذت الدولة العديد من المشروعات التي زادت من قدرتها على إنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى 141.8٪، ووصلت إلى 59 ألف ميغاواط بحلول نهاية عام 2022 مقارنة بـ 24.4 ألف ميغاواط في عام 2014.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر

للفصل في الموضوع المتكرر بخصوص موعد انتهاء قطع الكهرباء، جاء فيما بينته مصادر موثوقة في وزارة الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي في مصر سيظل قائمًا حتى بداية العام الجديد في عام 2024، وذلك استنادًا إلى التطورات والأحداث الراهنة في البلاد والتي قد تمتد لفترة زمنية أطول، تشدد الحكومة المصرية على أهمية استخدام لمبات توفير الكهرباء وتوجيه المواطنين نحو تقليل استهلاك الكهرباء في منازلهم وتقليل إضاءة المحال التجارية، كما تشدد أيضًا على ضرورة توفير مولدات كهرباء احتياطية في المستشفيات في حالة قطع التيار الكهربائي عنها تحسبًا لأي طارئ.