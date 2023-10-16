اشتغل علي مكتب وبدلة حلوة.. وظائف خاليه في بنك القاهرة كافة التخصصات بمرتبات عالية رجال وسيدات “قدم النهاردة”

وظائف خاليه في بنك القاهرة والذي يعد واحدًا من أقدم المؤسسات المصرفية في مصر، حيث تأسس بواسطة عائلات مصرية وحلبية. تم تأميمه مباشرة بعد تأميم قناة السويس في عام 1952، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المصري، كان بنك القاهرة بمثابة بداية ناجحة للعمل المصرفي في مصر، حيث كان المصريون يقومون بالإيداع وسحب الأموال من البنك في أي وقت كانوا يرغبون قبل أن يتم تأميمه، يجدر بالإشارة إلى أن بنك القاهرة لديه شراكات مصرفية متنوعة مع بنوك في السعودية والإمارات وفرنسا.

وظائف خاليه في بنك القاهرة

للتقديم على وظائف خاليه في بنك القاهرة يجب القيام بعملية التقديم بشكل إلكتروني فقط، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك القاهرة على منصة LinkedIn، يمكن الوصول إلى صفحة التوظيف عبر الرابط الموجود على الموقع.

شروط الالتحاق بوظائف بنك القاهرة تشمل:

حاصل على مؤهل عالٍ في تخصص علوم الكمبيوتر، أو التخصصات المتعلقة بالهندسة والتكنولوجيا.

يعتبر حصول المتقدم على درجة الماجستير ميزة إضافية.

خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجالات هندسة المؤسسات يفضل أن تكون متوفرة.

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2023

هناك بعض المسؤوليات التي لها علاقة بمجموعة وظائف خاليه في بنك القاهرة ومنها: