كيفية التسجيل في منحة الجامعة للعام 2023 في الجزائر عبر منصة “منحتي” progres.mesrs.dz-eminha

. التسجيل في منحة الجامعة الجزائر وهذه المنحة الجامعية تهدف إلى تقديم دعم مالي للطلاب الجامعيين الجدد في الجزائر، شريطة أن يستوفوا بعض الشروط المحددة ويأتي هذا الدعم بهدف مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم العالي وتحسين ظروف معيشتهم في البلاد وقد تم إطلاق منصة رقمية جديدة تسمى “منحتي”، وهي تطبيق إلكتروني يسهل على الطلاب الجامعيين في الجزائر عملية التقديم للحصول على منحة دراسية عبر الإنترنت هذا يعني أنه لم يعد هناك حاجة للتوجه إلى المكاتب أو تقديم وثائق ورقية يمكن للطلاب الآن استخدام هذا التطبيق بسهولة لإيداع ملفاتهم ومتابعة حالة طلباتهم بشكل إلكتروني وفوري.

التسجيل في منحة الجامعة

للبدء في عملية التسجيل في منحة الجامعة لعام 2023، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة “منحتي 2023” في الجزائر. إنشاء حساب جديد في التطبيق عن طريق إدخال رقم التسجيل واسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني. تأكيد الحساب عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني يتضمن رابط تفعيل. تسجيل الدخول إلى التطبيق والضغط على خانة “إضافة طلب جديد”. اختيار نوع المنحة التي يرغب في التقديم لها (ليسانس، ماستر، دكتوراه) والضغط على “التالي”. . ملء استمارة الطلب بإدخال بيانات شخصية وأكاديمية واجتماعية دقيقة. . تحميل نسخ مصورة من الوثائق المطلوبة لإثبات الهوية والمستوى الدراسي ودخل الأسرة.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

– نسخة من شهادة التسجيل في الجامعة للسنة الجامعية الحالية.

– نسخة من شهادة النجاح في السنة الجامعية السابقة.

– كشف الراتب السنوي للوالدين أو شهادة دخلهما أو تصريح عدم العمل. التحقق من صحة المعلومات والوثائق المقدمة والضغط على “تأكيد”. انتظار رسالة تأكيد استلام الطلب ورقم متابعته من قبل التطبيق.

أهمية التسجيل في المنحة الجامعية 2023

يحمل التسجيل في منحة الجامعة للعام 2023 العديد من الفوائد للطلاب الجامعيين، منها: