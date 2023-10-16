Link نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات

أعلنت رسميا عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبرالتي اهتم بها العديد من الطلاب والطالبات هذه المرحلة بالعراق، وسوف تتاح هذه النتائج في صيغة بي دي اف عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا أو موقع ناجح، وتم الإعلان سابقا عن انتهاء فترة التدقيق لهذه النتائج في جميع المحافظات العراقية، وكانت الوزارة تقوم بإضافة خمس درجات للرأفة على نتائج الطلاب الذين حصلوا على درجات ضعيفة في مادتين أو ثلاث، وأما في الوقت الحالي، يستمر الطلاب في المطالبة بزيادة هذه الدرجات إلى 10 درجات إضافية للطلبة الذين حصلوا على درجات رسوب في 3 مواد.

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

يستطيع الطلاب الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني من خلال عدة طرق، منها موقع نتائجنا الذي سوف تتوفر به النتائج فور ظهورها، وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي، أو عبر الهواتف حيث تقوم الوزارة بإرسال بعض الرسائل النصية تتضمن نتائج الطلاب، من المتوقع أن تكون نسبة النجاح في الدور الثاني من امتحانات هذه المرحلة مرتفعة بشكل ملحوظ، وهذا يعكس الأداء الممتاز للطلاب والجهود الكبيرة التي بذلوها في دراستهم، والجدير بالذكر أنه لن يكون هناك دور ثالث للاختبارات هذا العام.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

أصبح بإمكان الطلاب الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني حاليا من خلال التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار “نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023”.

تحديد المحافظة التي يتبعها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني في الحقل المخصص.

النقر على زر “الاستعلام”.

بهذه الخطوات، يمكن للطلاب العثور على نتائجهم بكل سهولة ويسر، ويوفر أيضا موقع “نتائجنا” أو “ملازمنا” الإلكتروني، هذه النتائج من خلال رابط مباشر، يمثل الحصول على هذه النتائج نقطة تحول هامة في حياة الطلاب حيث يحتاج الطلاب إلى الصبر والتوجيه للاستفادة من هذه النتائج وتحويلها إلى فرص للتعلم وتطوير أنفسهم، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسار تعليمهم.