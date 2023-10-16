Google Drive نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع ناجح وموقع وزارة التربية العراقية جميع الفروع

ظهرت الآن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع ناجح وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء من أعمال تصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات خلال الأيام الماضية، وظهر النتائج بشكل مركزي لجميع المديريات في نفس الوقت، وستتاح أيضا على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وكذلك موقع نتائجنا وموقع ناجح، ونتمنى لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع ناجح

أتاحت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع ناجح حيث يستطيع الطلاب الآن الاستعلام عن هذه النتائج في جميع مديريات التربية، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن موعد ظهور هذه النتائج عبر صفحة متحدث وزارة التربية على فيس بوك، وهو اليوم الأحد الموافق 15 تشرين الأول، وبالفعل ظهرت النتائج وهذا يعبر عن التزام الوزارة بمواعيد صدور النتائج، كما أتاحت عدة مواقع للحصول على النتائج، ومنها ناجح، وكما تم توفير رابط لتحميل نتائج الامتحانات عبر Google Drive تيسيرا على الطلاب، وتم توفير النتائج في صورة ملفات بي دي اف ليسهل على الطلاب الحصول عليها.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع ناجح

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في العراق الحصول على نتائجهم من خلال موقع ناجح من خلال تنفيذ العديد من الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع ناجح.

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.

حدد نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني.

أدخل بعض المعلومات الخاصة بالطالب مثل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها، قم بالنقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تبدو أمامك النتيجة بعد لحظات معدودة، ويمكنك طباعتها

وفي حالة عدم ظهور النتيجة، فعليك تمهل بعض اللحظات لأنه قديكون هناك ضغط كبيرعلى الموقع، ومع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.